Украина начала блокировать российские каналы на Донбассе

Украинские власти запустили систему противодействия антиукраинскому вещанию на Донбассе. Старт запуска системе дал президент Украины Петр Порошенко во время заседания Военного кабинета. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.

Для противодействия распространения антиукраинского вещания в зоне АТО по всей линии разграничения конфликта на Донбассе было установлено оборудование, современная система которого способна блокировать более 40 каналов российского телевидения и каналов, подконтрольных боевикам.

С началом работы этой системы под информационную защиту попадут жители 150 населенных пунктов Донбасса. Секретарь СНБО Александр Турчинов в свою очередь отметил, что система грлушения российского ТВ сначала будет запущена на територии Луганской и Донецкой областей. После этого технологию применят вдоль всей украино-российской границы.

Donbass.UA

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