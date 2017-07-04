Украина снова отложила отключение аналогового телевидения

Правительство на заседании во вторник в очередной раз отложило отключение аналогового сигнала в Украине.

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко сообщил, что существует ряд нерешенных финансово-экономических и социальных проблем, которые сдерживают процесс перехода с аналогового к цифровому телерадиовещанию.

Крайним сроком отключения аналогового телерадиовещания определено 30 июня 2018 года.

Напомним, Украина взяла на себя международные обязательства (согласно договору, подписанному в Женеве в 2006 году) до 17 июня 2015 перейти с аналогового на цифровое вещание. Однако правительство несколько раз откладывало отключение.