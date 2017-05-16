Украина ввела санкции против НТВ, ТНТ и ряда российских телеканалов

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля, которым обновляется список юридических лиц, в отношении которых в Украине вводятся специальные экономические и другие ограничительные меры, в который, среди прочих, вошли ряд российских телеканалов.

Об этом говорится в указе No. 133 от 15 мая.

Санкции применяются к российским телекомпаниям "ТВ центр", "РосБизнесКонсалтинг" (РБК), "НТВ-Плюс", "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "Звезда", "ТНТ-Телесеть", объединяющей медиаактивы московского правительства "Москва Медиа", МИА "Россия Сегодня", "Рен ТВ", и ряда других теле- и радиокомпаний.

Согласно документу, ко всем этим компаниям применяются ограничительные меры в виде блокировки активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств, а также "ограничения или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования".

Указанные ограничительные меры применяются сроком на 3 года. Данный указ президента Украины вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал Realist, Украина ввела санкции против 1С и ряда российских ИТ- компаний.

Также Порошенко ввел в действие запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам сервиса mail.ru и соцсетям "Вконтакте" (vk.com) и "Одноклассники" (ok.com).

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