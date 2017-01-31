Украина является "частично свободной" в рейтинге свободы Freedom House

Украина набрала 61 балл из 100 в рейтинге политических прав и гражданских свобод правозащитной организации Freedom House за 2016 год, получив классификацию "частично свободного" государства.

Об этом идет речь в опубликованном 31 января докладе "Свобода в мире 2017" международной правозащитной организации Freedom House.

"Украина продолжает восстанавливаться после беспорядков, сопровождавших устранение Виктора Януковича с поста президента в 2014 году, а также от кризиса, вызванного оккупацией Россией Крыма и ее военной поддержкой сепаратистов на Донбассе на востоке Украины", - отмечается в докладе.

В частности, в графе "Политические права" Украина набрала три балла из семи, и столько же баллов нам досталось в графе "Гражданские свободы" в расчете, что один балл - это лучший показатель свободы.

Статус Украины в разделе "Свобода слова" охарактеризован как "частично свободная", такая же характеристика дана свободе интернета в нашем государстве.

В докладе правозащитники очертили основные изменения в сфере свободы, которых Украина достигла в 2016 году.

Так, правозащитники отметили факт политической борьбы в Украине в начале года. Имеется в виду отставка в апреле прошлого года бывшего премьер- министра Украины Арсения Яценюка, которого Президент Порошенко не мог уволить с февраля из-за отсутствия поддержки в парламенте.

Кроме того, правозащитники отметили, что "передовые линии регионов Донбасса - Донецка и Луганска остались в основном неизмененными на протяжении года".

Среди событий, на основе которых анализировался рейтинг свободы в Украине, Freedom House назвала убийство журналиста Павла Шеремета, которое "усилило обеспокоенность по поводу безопасности и свободы журналистов".

Одним из позитивных событий в сфере свободы в Украине, по мнению правозащитников, стало успешное проведение парада ЛГБТ-сообществ в Киеве в июне прошлого года.

В организации также отметили низкий уровень прогресса в расследовании украинской властью преступлений, осуществленных во время последних месяцев правления администрации Януковича, в том числе убийств протестантов.

Что касается АР Крым, то авторы доклада оценили уровень свободы на 9 баллов из 100 и назвали оккупированный полуостров "не свободной" территорией. В Freedom House не включили территорию Крыма ни в Украину, ни в Россию, а, как отметили авторы доклада, "оценили уровень политических прав и гражданских свобод на отдельной географической территории, независимо от того, влияет ли на нее государство, негосударственные игроки или иностранные силы".

В докладе резюмируется, что неспособность власти разобраться с коррупцией взорвала доверие народа и помешала попыткам реформ в ряде отраслей. В сфере гражданских свобод, по мнению специалистов Freedom House, наблюдаются политическое давление и атаки на журналистов, которые угрожают свободе слова.