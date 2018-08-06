Украина запретила ввоз еще одной книги из РФ из-за "нескрываемой ностальгии" по СССР

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну из России книги Натальи Терентьевой "Солнце на антресолях" из- за пропаганды страны-агрессора.

Об этом сообщается на сайте Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу" в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Н.Терентьевой "Солнце на антресолях" московского издательства "АСТ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

"За непритязательным сюжетом "о любви" кроется пропаганда имперских настроений государства-агрессора, героизация ее силовых структур и, в частности, академии ФСБ, а также нескрываемая ностальгия по коммунистическому прошлому", - отметили в Госкомтелерадио.

На сегодняшний день для ввоза в Украину запрещена 61 книга.

Напомним, с мая 2017 года до июля нынешнего года Госкомтелерадио выдало разрешения на ввоз в Украину почти 17,5 тысячи наименований российской печатной продукции, но отказал во ввозе 210,5 тыс. экземпляров изданий антиукраинского содержания.

В марте 2018 года комитет начал конфисковывать российские издания, ввезенные без разрешения, и штрафовать тех, кто их ввозит.