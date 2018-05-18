Украина запретила ввоз книг "Московский Кремль" и "Симфония тьмы"

Госкомтелерадио не разрешил ввезти в Украину из России тираж книги Елены Качур «Московский Кремль» и романа Чингиза Абдуллаева "Симфония тьмы". Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Обе книги изданы в РФ.

Экспертный совет Госкомтелерадио отнес данные произведения к таким, распространение которых на территории Украины запрещено.

Согласно выводу экспертов, в книге Елены Качур, рассчитанной на детскую читательскую аудиторию, присутствуют "признаки пропаганды государства-агрессора и привычной уже для российских пропагандистов практики фальсификации истории Киевской Руси, непризнание Украинского государства".

В романе Чингиза Абдуллаева, по мнению экспертов Госкомтелерадио, "под видом мировоззренческих дискуссий главных героев пропагандируется антиукраинская политика государства-агрессора, направленная на ликвидацию независимости Украины, оправдывается агрессия Кремля против национально-освободительных движений в странах Восточной Европы и, в частности, Украины".

На сегодняшний день Госкомтелерадио выдал уже 48 отказов во ввозе на территорию Украины издательской продукции.