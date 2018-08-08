Украина запретила ввоз учебника по английскому, в котором утверждалось, что Киев был столицей России

Украина отказала российским ООО "Издательство "Арий" и ООО "Якабу Трейд" в выдаче разрешения на ввоз с территории РФ двух книг, в которых присутствует пропаганда государства-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В частности, в учебнике М. А. Гацкевич "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги", который пыталось завезти в Украину ООО "Издательство "Арий", в текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России. Кроме того, в учебнике фальсифицируются другие исторические факты.

По мнению экспертов, это является проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора.

В другой книге - "Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем", на ввоз которой Госкомтелерадио не дал разрешения ООО "Якабу Трейд", присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур.

Напомним, 22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета министров, согласно которому распространители издательской продукции из России и временно оккупированных территорий Украины должны получить разрешение от Госкомтелерадио на ввоз издательской продукции.

По состоянию на 7 августа 2018 года, начиная с 22 мая 2017 года, Госкомтелерадио выдал субъектам хозяйствования разрешение на ввоз 18 тыс. 826 названий издательской продукции с территории государства-агрессора и временно оккупированных территорий Украины.

В то же время Госкомтелерадио предоставил 63 отказа в выдаче разрешений на ввоз 235 500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принял решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения.