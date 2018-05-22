Украинские арбитры подозреваются в ставках на матчи с их участием

Ряд украинских арбитров подозревается в ставках на матчи, которые они же и обслуживали, сообщает Betnews365.

Отмечается, что руководство Федерации футбола Украины было в курсе этой проблемы - ему об этом сообщали другие арбитры.

Последующие аресты были проведены на основании материалов комитета по этике и честной игры ФФУ, переданных в правоохранительные органы еще полтора года назад. С тех пор полиция вела подготовительную работу, прослушивала телефоны подозреваемых и собирала дополнительные сведения.

В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей. Обыски прошли у арбитров Евгения Арановского, Виктора Арановского, Александра Павлюка и Александра Сахно.

Tribuna.com Украина

https://ua.tribuna.com