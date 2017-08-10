Украинские интернет-провайдеры поднимут тарифы

Украинские интернет-провайдеры твердо намерены поднять тарифы на услуги доступа к интернету для своих клиентов.

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По словам участников рынка, повышение цен - жизненная необходимость. Без него невозможно будет обеспечить поддержание работоспособности сетей, не говоря уже об их модернизации и развитии.

Стоимость оборудования индексируется в долларах. А курс в последние три года вырос в три раза, потянув за собой и увеличение цен на технику. А ведь еще нужно повышать зарплаты персоналу. При этом тарифы на интернет выросли примерно в полтора раза.

Этот разрыв компенсировался провайдерами за счет "проедания" амортизации оборудования. Но долго так продолжаться не может. Оно стареет, ломается и через несколько лет непременно умрет.

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Как рассказал нам технический директор компании Netassist Александр Телятников, Alfa-inet, Netassist, "Кузя", N-line, "Веббер" будут поднимают цены этой осенью чтобы и дальше иметь возможность работать, качественно обслуживать своих абонентов и проводить модернизации сети.

"Мы планируем в ближайшем периоде повышение в 15% от существующего тарифа. По инсайдерским данным с рынка, подобное повышение планируют многие операторы, поскольку удержание тарифов на сегодняшнем уровне (в среднем около 110 грн/мес.) ведет к потере качества услуги и лишает возможности развиваться", - добавил Телятников.

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Процесс повышения тарифов начнется с середины сентября и продлится примерно 2-3 месяца.

Український Бізнес Ресурс

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