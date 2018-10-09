Украинские приложения возглавили ТОП App Store

Сразу два приложения вошли в топ рейтинга.

Better Me вошло в ТОП приложений App Store apple.com

Топ рейтинга в американском App Store возглавили два украинских мобильных приложения BetterMe.

Разработчиком обеих программ является компания Genesis, расположенная в Киеве. Приложения BetterMen: Workout Trainer и BetterMe: Weight Loss Workouts стали самыми популярными в категории "Здоровье и фитнес".

Программы помогают пользователям самостоятельно планировать и контролировать процесс тренировок. Это не единственные приложения разработчика.

Существуют две других, менее популярных программы, которые только начинают развиваться в одном ряду с другими продуктами компании BetterMe.

Аудитория всех приложений насчитывает более 2 миллионов человек в месяц. За последний год программу установили более, чем 15 миллионов человек.

Программы бренда BetterMe являются платными. Сначала пользователю предоставляется бесплатный пробный период, после чего необходимо купить полный пакет функций приложений чуть меньше, чем за 20 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский стартап создал безопасную розетку без штепселей.

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