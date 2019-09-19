Украинские телеканалы на 7 лет опоздали с переходом на HD

Высокое качество зрители смогут получить только за деньги

Телеканал 1+1 сегодня объявил о начале вещания в HD-формате. Первыми шоу канала в высоком разрешении смогут увидеть абоненты "Домашнего телевидения" от "Киевстар". И только потому, что оператор первым подписал контракт на поставку контента на 2020 год. Все остальные абоненты кабельных операторов и IPTV-провайдеров получат картинку высокого качества позднее.

Надо сказать, что "плюсы" не единственная украинская медиагруппа, которая заявила о переводе своих каналов в HD-формат. Ранее UBR.ua писал, что новые технологии с 2020 года станут доступны и зрителям StarLightMedia (каналы ICTV, CТБ, "Новый канал", М1, М2). Но с переходом на HD наши медийщики сильно затянули.

По словам медиа-эксперта Александра Глущенко, осваивать "высокое качество" Украина взялась как минимум на лет пять-семь позднее остального мира. А сейчас на планете уже вовсю тестируют технологию 8К. Тогда как ее "предшественница", 4К, является более современной по сравнению с HD.

Кроме того, отметил Глущенко, миграция на HD приурочена переходу украинского телевизионного рынка на платную модель - даже со спутника за просмотр украинского контента с будущего года придется платить.

В открытом доступе в Украине останется только цифровое эфирное ТВ (Т2). Что закреплено лицензионными соглашениями. Однако здесь увидеть любимые каналы в HD украинцы как раз не смогут. Им достанется только технологически устаревшая картинка в формате SD 4:3.

Как писал UBR.ua, с 20 января 2020 года украинские медиагруппы начнут кодировать свой спутниковый телесигнал. А также вдвое поднимут расценка на трансляцию для провайдеров кабельного и интернет-телевидения.