Украинские телеканалы покажут фильм об убийстве Гандзюк

Фильм-расследование об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк "Гандзюк: системное убийство" на этой неделе покажут в вечернем эфире нескольких телеканалов

Об этом сегодня сообщил адвокат Маси Найем, передает "ДС".

В частности, фильм покажут:

- 26 марта, 21:00 - "24 канал";

- 27 марта, 21:15 - Перший:UA;

- 28 марта, 23:15 - Hromadske.UA;

- 29 марта, 18:00 - Hromadske.UA.

В основу фильма легли факты, которые собирали восемь месяцев - со дня нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти.

"Пока нас всех разъединяла политика - они научились вывозить нас на тот свет как металл вывозили с Донбасса. Время собирать камни. Потому обязательно посмотрите фильм, чтоб понимать, что происходит в стране. Это реальность. Не художественная выдумка", - написал Найем на своей странице в Facebook.

"Мы потеряли не восемь месяцев, а целую жизнь Кати. И просто хотим за это ответственности. Ответственности всем, включая заказчиков и правоохранителей, которые их покрывали", - подчеркнул он.

Напомним, о смерти Екатерины Гандзюк стало известно днем 4 ноября 2018 года. Информацию об этом обнародовали в FB-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", которое создали и вели друзья активистки. Гандзюк, которая также работала в Херсонском горсовете, облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года в Херсоне. В результате нападения она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (ст. 15 УК Украины касается покушения на преступление, 115 статья - умышленного убийства).После смерти активистки дело было переквалифицированно в умышленное убийство.

Полицией были задержаны пять человек, которые подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Среди задержанных есть и бывшие участники АТО.

По подозрению в причастности к нападению в розыск был объявлен Алексей Левин (Москаленко), который, по данным СМИ и родственников Екатерины Гандзюк, имел тесные контакты с властью, в том числе "с председателем Херсонской ОГА, партийцем "Блока Петра Порошенко", Андреем Гордеевым и главой Херсонского областного совета, партийцем партии "Батькивщина" Владиславом Мангером". Последний ранее был задержан подозрению в организации нападения на Гандзюк, однако по решению суда был отпущен из-под стражи под залог в размере 2,5 млн грн.

Активистка, занимавшаяся в том числе антикоррупционными расследованиями, после нападения перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Гандзюк похоронили в Херсоне 7 ноября, ей было 33 года.