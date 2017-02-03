Украинские врачи спасают зрение раненного в Авдеевке британского фотографа

В четверг, 2 февраля, во время обстрела Авдеевки британский фотограф Кристофер Нунн получил сильное ранение лица.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

С травмой левого глава струдника британских СМИ эвакуировали из города в 66 военный медицинский госпиталь.

"После осмотра в госпитале его доставили в областную клиническую больницу им. И.И.Мечникова города Днепр для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Главврач днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что британскому фотожурналисту выбило глаз, второй глаз также сильно пострадал, передает 112 Украина.

Фотографа доставили из Авдеевки в Днепр около 4:00 пятницы, 3 февраля. В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы сохранить ему зрение. Состояние пациента - средней тяжести.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в течение четверга, 2 февраля, незаконные вооруженные формирования 114 раз обстреляли украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате мощных обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих, еще 17 - получили ранения.

По состоянию на утро пятницы, 3 февраля, по всей линии разграничения на востоке Украины обостряется обстановка. Всего, по состоянию на 8:00 зафиксировано 24 обстрела со стороны боевиков. В результате обстрелов погибли двое украинских военнослужащих, еще один получил ранение.