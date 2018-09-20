Украинские журналисты запустили флешмоб #Луценко_дай_відповідь

Журналисты более 15 украинских СМИ отправили в Генеральную прокуратуру запросы с шестью вопросами, связанными с намерением ГПУ получить данные о телефонных контактах журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских.

Журналисты более чем 15 украинских средств массовой информации отправили в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) обращения в рамках флешмоба #Луценко_дай_відповідь. Об этом сообщает "Украинская правда".

В обращениях сотрудники СМИ задают шесть вопросов, связанных с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который 18 сентября призвал украинскую власть воздержаться от доступа к любым данным с мобильного телефона главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой.

Участие во флешмобе принимает и журналистка "Нового времени" Кристина Бердинских, к телефонным контактам которой ГПУ получило разрешение через суд так же, как и к контактам Седлецкой.

"Украинская власть и в частности генпрокурор Юрий Луценко до сих пор публично не прокомментировали это решение и то, как Украина будет его выполнять. А оно является обязательным для исполнения. Мы ставим наши вопросы публично, а также сегодня направили их в ГПУ в случае, если генпрокурор не решится отвечать на них самостоятельно", - написала Бердинских в Facebook 19 сентября.

У Луценко спрашивают, получила ли ГПУ решение ЕСПЧ, какие меры приняты Генпрокуратуройво исполнение этого решения, была ли получена следователем или прокурором какая-либо информация о контактах Седлецкой и Бердинской, будет ли использоваться ГПУ решение апелляционного суда об ограничении доступа к телефонам журналисток, планируется ли уничтожение информации в случае ее получения, а также была ли дисциплинарная жалоба в отношении тех, кто причастен к получению через суд разрешения на доступ к теелфонным контактам.

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/10158151923071164

3 сентября агентство "Українські новини" сообщило, что Печерский райсуд Киева предоставил ГПУ доступ к телефонным контактам Седлецкой за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года включительно.

4 сентября "Радіо Свобода" назвало получение доступа к телефонам журналистки грубым нарушением международных стандартов. Организация "Transparency International Украина" заявила, что решение суда является ангажированным и немотивированным. Также ситуацией обеспокоены в Евросоюзе и США.

Седлецкая заявляла, что расценивает решение суда как вмешательство в ее личную жизнь и попытку оказывать на нее давление из-за профессиональной деятельности. Она считает, что ГПУ хочет получить доступ к ее источникам информации, но, по ее словам, она общалась с ними по зашифрованным каналам, к которым прокуратура не сможет получить доступа.

5 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что необходимость доступа к телефону Седлецкой вызвана ее отказом предоставлять информацию по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником.

В ГПУ заявили, что телефонные разговоры Седлецкой прослушивать не будут, следствие интересуют дата, время и геолокация контактов.

По данным следствия, разговор Артема Сытника с рядом украинских журналистов не под запись состоялся в Киеве в мае 2017 года. Директор НАБУ заявлял, что не разглашал ни государственной тайны, ни тайны следствия.

Седлецкая обжаловала решение суда о доступе к данным ее телефона. 18 сентября Апелляционный суд признал чрезмерными затребованные прокуратурой сведения с ее телефона.