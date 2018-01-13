Украинский фильм "Киборги" намерены подавать на премию "Оскар"

Фильм "Киборг" намерены подавать на кинопремию "Оскар" от Украины.

Об этом в эфире "5 канала" сказал актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", - отметил он.

В то же время Сеитаблаев заметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.

Напомним, 7 декабря в украинский прокат вышел фильм "Киборги" Ахтема Сеитаблаева.

Президент Петр Порошенко на презентации фильма "Киборги" наградил Сеитаблаева орденом "За заслуги" ІІІ степени.

"Художественный фильм "Киборги" - история людей, которые, независимо от образования, профессии и языка, приехали в ДАП защищать Украину. Это не только военная история, сколько история о смыслах. Этот фильм о том, за что воюют наши ребята, о чем они думают и чем дышат. В фильме есть все - и внутренние конфликты, и любовь, и дружба, и силу духа", - говорится в описании к трейлеру.

Автор сценария фильма - Наталья Ворожбит, продюсер - Иванна Дядюра. Консультантами для написания сценария выступили бойцы, защищавшие донецкий аэропорт.