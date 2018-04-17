Украинский фильм "Женщина на войне" покажут в Каннах

Фильм "Женщина на войне" Бенедикта Эрлингссона, созданный в копродукции Франции, Исландии и Украины при поддержке Госкино, отобран в конкурсную программу "Semaine de la Critique" ("Неделя критики") 71 Каннского кинофестиваля

"По сообщению компании Solar Media Entertainment, в рамках одной из старейших секций Каннского кинофестиваля - программы "Неделя критики" - и состоится мировая премьера картины. Обычно в "Неделю критики" попадает 7 фильмов, которые демонстрируются в течение недели. Даты проведения в этом году: 9 - 17 мая. Программа основана в 1962-м году Союзом французских кинокритиков. Ее цель - найти молодые таланты и поддержать их первые и вторые режиссерские работы", - информируют в Госкино.

Жюри 57 Каннской "Недели критики" возглавит Йоаким Триер, в составе жюри - актриса и режиссер Хлоя Севиньи, новый директор Венского кинофестиваля Ева Санджорджи, французский журналист Огюстен Трапенар и звезда фильма "120 ударов в минуту" Науэль Перес Бискаярт.

Триллер "Женщина на войне" - второй художественный фильм исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона, известного также как актера, театрального режиссера и документалиста. Его режиссерский дебют в художественном кино - "О лошадях и людях" - получил более 20 наград по всему миру, в том числе за "лучшего нового режиссера" в Сан-Себастьяне, "лучшего режиссера" в Токио, Главный приз жюри Европейского кинофестиваля Лез-Арк, шесть наград Эдда (Исландская национальная кинопремия) и престижную кинопремию Северного совета.

В фильме "Женщина на войне" затрагивается болезненная проблема деградации окружающей среды, которая передается через борьбу женщины, которая сама, в противовес всему обществу, решает взять на себя миссию защиты природы и сохранения возвышенностей Исландии.

Фильм создан международной командой. Сценарий написан Бенедиктом Эрлингссоном совместно с Олавюром Эгиллем Эгильссоном ("Ловушка", "Клятва"). Также над фильмом работал исландский оператор Бергстейнн Бьергюльфссон ("Ловушка", "О лошадях и людях", "Глубина"). Среди представителей украинской команды: исполнительный продюсер фильма Марианна Новикова, второй режиссер Василий Белоусов, видеоинженер Игорь Косенко, костюмер Мария Керо, художник-декоратор Люся Малышко. Часть работ по компьютерной графике выполнялась в Украине постпродакшн-студией "Ракета Фильм".

Главную героиню Халлу играет известная исландская актриса Халлдор Гейхадсдоттир ("Металлистка", "О лошадях и людях", "Остров дьявола") . Среди украинских актеров - Елена Лавренюк, которая играет директора детского дома, и Маргарита Хильская, которая исполняет роль украинской девочки Маргариты, дочери Халли. В "Женщине на войне" также снимались известные исландские музыканты Давид Тор Йонссон, Магнус Тригвассон Элиасен и Омар Гудйонссон и участницы украинского женского хора: Ирина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко. Руководитель Лаборатории этномузыкологии Национальной музыкальной академии Ирина Клименко вместе с режиссером адаптировала тексты песен.

Съемки длились 8 недель, они охватили различные локации в Исландии и Украине. Проект фильма стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино в категории игровые полнометражные копродукционные фильмы (авторское кино).

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