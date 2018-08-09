Украинский интернет сосредоточен в руках одного человека

Компанией, которая владеет мощностями для передачи данных по всей стране, владеет Олег Шевчук

Владельцем контрольного пакета акций компании "Атраком", которая владеет наибольшими в Украине мощностями оптоволокна, является бизнесмен Олег Шевчук. В мае 2018 года он решил раскрыть свое участие в ряде украинских телеком-проектов. В частности, магистральные волокна компании послужили основой для транспортных сетей мобильных операторов Beeline, UMC (сейчас - Vodafone Ukraine), PEOPLEnet, Киевстар, lifecell и других компаний.

Об этом сообщает liga.net.

По данным издания, в июле в единый реестр Минюста внесли изменения, из которых видно, что 50% акций компании контролирует украинский бизнесмен. Кроме него деятельность "Атракома" контролирует швейцарская Zeig AG во главе с Гнемом Виктором Лоренцом - 33%, офшор Larix Enterprises Ltd c пропиской на Маршалловых островах - 17%.

О владельцах более мелких долей пока ничего не известно. Однако, по сообщению источника, в миноритариях "Атракома" также значится Илья Солодовский, - экс-руководитель компании ESU, которая сейчас занимается подрядами для телеком-операторов и оформлена на того же швейцарского юриста Гнема Виктора Лоренца. А ранее считалось, что незначительная доля акций принадлежит и экс-главе "Укртелекома" Георгию Дзекону.

Напомним, что украинские интернет провайдеры готовят людей к очередной волне подорожания своих услуг. Компании будут по-разному выставлять счета. Но цена, на которой может остановится рост тарифов - это порядка 250 грн за 100 мегабит. Идти к ней будут поэтапно.