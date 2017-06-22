Украинский проект завоевал бронзового льва на Каннском фестивале рекламы

На Международном фестивале рекламы Каннские львы проект Ukraine Witness Украинского кризисного медиа-центра получил бронзового льва в категории Lions Entertaiment.

Видео о страшных событиях, которые происходили в Бабьем Яру 1941-го года, пришлось по душе жюри фестиваля. Украинские конкурсанты получили Бронзового льва.

"Для меня и моей команды этот Бронзовый Лев - даже больше, чем Гран-при. Потому что для украинского рекламного и пиар-сообщества это - прорыв. Мы наконец-то разорвали замкнутый круг, который много лет не давал нам подняться выше шорт-листа", - заявил основатель УКМЦ Геннадий Курочка.

Каннские львы является наиболее авторитетным международным фестивалем производителей рекламы.

В этом году в шорт-листы Каннского фестиваля вошли еще две работы от украинских агентств: BBDO Ukraine и ISD Group.

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