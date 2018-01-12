Украинским пользователям отключат сервис Google Диск

Украинским пользователям интернет-сервиса Google Диск начали поступать сообщения о прекращении работы этой программы на PC/Mac.

Поддержка сервиса прекратилась еще 11 декабря 2017 года, а 12 марта 2018 он окончательно будет закрыт. Доступ к данным в облаке сохранится через веб- интерфейс, а также через мобильное приложение.

В Google уже рассказали о будущей замене: для частных пользователей будет доступен Backup and Sync, что является обновленной версией Диска, но с новыми возможностями.

Корпоративным пользователям предложат Drive File Stream, что станет более комплексным и удобным решением. Но полноценно его использование возможно будет только при платной подписке.

Компания Google запустила в Украине новый сервис - "Google Авиабилеты" ("Google Flights"), благодаря которому можно искать, сравнивать и заказывать авиабилеты.