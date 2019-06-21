Украинцам посоветовали обновить Windows во избежание массовой кибератаки

Нашли серьезную уязвимость в операционной системе

Работники киберполиции заявили об уязвимости операционных систем версий Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и более старых версий этой ОС. Если не выполнить их обновление, хакеры смогут воспользоваться уязвимостью для удаленного использования пораженного компьютера и кражи конфиденциальной информации, сообщает Департамент киберполиции на своей странице в Facebook.

"Специалисты отмечают, что похожая уязвимость этих же операционных систем была использована во время совершения атак WannaCry и NotPetya.

Обнаруженная уязвимость, которая имеет условное название BlueKeep, позволяет злоумышленнику не только иметь доступ к одному компьютеру, но и получить контроль над всеми другими устройствами в сети, которые имеют эту уязвимость", - говорится в обращении.

Также правоохранители отмечают, что теоретически BlueKeep может использоваться в кибератаке, аналогичной по своим размерам печально известной WannaCry. Следовательно, на данный момент миллионы персональных компьютеров могут подвергаться опасности.

Microsoft уже выпустила обновление для операционных систем, которые больше не поддерживаются официально, включая Windows Vista, Windows XP и Windows Server 2003.

"Чтобы не допустить очередной массовой атаки, Киберполиция советует пользователям операционной системы Windows (более старых ее версий) обновить систему до последней версии для устранения уязвимостей предыдущей версии. Пренебрежение таких действий может привести к утечке личной информации, содержащейся на персональном компьютере, а в бизнесе - к большим материальным потерям", - предупреждают в киберполиции.

Отметим, что компания Microsoft выпустила срочное обновление, о котором сообщают украинские правоохранители, еще более месяца назад.