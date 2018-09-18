Украинцев активно ловят с поддельными документами на евробляхи и отнимают машины

Из-за фиктивных бумаг задержали уже больше 200 автомобилей

Украинские таможенники на пару с польскими коллегами развернули полномасштабную войну с автовладельцами на евробляхах, ездящими по поддельным документам. Чаще всего водители даже не подозревали, что воюют именно с ними. Поскольку были не в курсе, что ездят незаконно.

Один из таких случаев произошел на прошлой неделе на пункте пропуска Устилуг, где волынские таможенники изъяли у водителя Ford Focus стоимостью свыше 110 тыс. грн из-за фиктивной доверенности на автомобиль, которую якобы выписал польский нотариус. Помимо конфискации авто, водителю еще и светит штраф в размере полной стоимости машины.

И это лишь один из эпизодов. Всего же было зафиксировано 40 подобных случаев за год, и четыре десятка авто отправились на штраф стоянку. Все - на украинской стороне. Поляки занимаются отловом незаконных евроблях куда активнее, и задержали уже свыше 190 автомобилей с фиктивными документами.

Иногда изъятия транспортного средства получается избежать, все зависит от настроения таможенников. Но в Украину на нем все равно не впустят - авто просто развернут.

По словам и.о. начальника Волынской таможни ГФС Евгения Шелигацкого, повышенный интерес украинцев к доступным автомобилям с европейской регистрацией породил целый сегмент на трансграничном рынке услуг по изготовке фиктивных документов.

Мошенники всучивают наивным водителям не только поддельные доверенности, но и документы о техническом состоянии автомобиля, регистрационные бумаги и т.п. Не говоря уже о том, что машины с липовыми документами могут оказаться попросту крадеными. Вот только ответственность по всей строгости будет нести именно тот, кто пытается перегнать авто.

"Обычно до собственника машины тяжело добраться, он не хочет идти к нотариусу, а подделать документы дешевле, чем их заверять у нотариуса. Интересно то, что даже сами польские таможенники иногда пропускают машины с поддельными доверенностями. То есть, части из них все же удается проскочить. Тем не менее санкции за такое нарушение довольно серьезные - конфискация авто в пользу государства и штраф в размере 100% его стоимости. И уйти от этой конфискации вряд ли удастся", - отметил UBR.ua адвокат ЮКК "Де-юре" Андрей Павлишин.

О липовых доверенностях наслышаны и наши активисты, поддерживающих бляхеров. Они не предлагают людям отказываться от машин на еврономерах, просто рекомендуют внимательнее их выбирать.

"Как именно подделывают доверенность - сложно сказать. Это могут делать даже дома на принтере. Как в странах, из которых гонят авто, так и на самой границе. Людям нельзя забывать, что доверенность должна быть заверена нотариально и не быть копией - только оригинал. Также обязательно пробивать авто на "регитри и истории поязду" (польская база данных о транспортных средствах). Да и вообще сотрудничайте с надежными людьми или пригоняйте авто сами", - посоветовали UBR.ua в АвтоЕвроСиле.

Кстати, эксперты уверяют, что машины с поддельными документами пригоняют в Украину не только из Польши, но и из других стран. Причем фальшивки становятся все более изощренными. Потому для безопасного пересечения границы стоит не только лично присутствовать у нотариуса при заверении доверенности, но и перевести ее на русский или украинский язык. Также документ обязательно должен быть заверен апостилем, по которому его можно будет пробить в базе Минюста.

"В ряде стран сейчас происходит ужесточение контроля и ответственности за использование поддельных документов. Например, есть пострадавшие украинцы в Германии, у которых не только авто забрали, но и самих задержали. Теперь немцы решают, что с ними делать дальше - экстрадировать или что похуже. За купленные за $100-150 подделки у людей возникают серьезные проблемы. Часто такие авто находятся в розыске из-за санкций, наложенных на настоящих владельцев автомобилей (на компании или на физлиц): кто-то уклонялся от налогов, кто-то занимался мошенническими действиями и т.д. Соответственно, в розыск подают и имущество иностранца", - рассказал UBR.ua автоэкперт, глава Association of Troubleshooters Сергей Креймер.

Денис Вергун