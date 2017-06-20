Украинцев в Facebook стало больше на 30%

За последний месяц жители Украины посещали Facebook чаще, чем запрещенную ВКонтакте.

19 июня, по данным внутренней статистики Facebook для рекламодателей, количество украинских пользователей социальной сети превысило 9 миллионов. Об этом сообщает Watcher.

С 18 мая 2017 года украинская аудитория Facebook выросла почти с почти 7 миллионов до 9 миллионов пользователей). Общая же аудитория Facebook (берутся в расчет все авторизованные учетные записи) превысила аудиторию ВКонтакте в Украине.

Напомним, что 12 мая суд города Львова приговорил подростка к 2,5 годам заключения за размещение коммунистической символики в социальной сети Facebook. Ранее, в декабре 2016 года, Украина получила официальный аккаунт в Facebook.

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