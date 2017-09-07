Украинцы научились лучше распознавать оплаченные материалы в СМИ

Более половины украинских читателей и зрителей знают, что в СМИ появляются оплаченные материалы ("джинса"), но им все легче удается распознавать такие материалы.

О существовании "джинсы" знают 55% опрошенных украинцев, из них 63% заявили, что могут различить оплаченную новость - это на 16% больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные опроса соцогічної компанії InMind.

По даннным опроса, подавляющее большинство опрошенных считают, что "честность и достоверность" - важнейшие показатели, определяющие доверие населения к СМИ.

Кроме того, исследование показало, что более 50% читателей во всех областях отдают предпочтение местной региональной прессе (над общегосударственной) - это стабильная преференция. Оказалось, что местные газеты - единственный канал информации, который пользуется большей популярностью, чем общенациональные.

Украинцы активно пользуются сетью интернет - 77% бывают онлайн каждый день. Этот показатель достаточно равномерно распределен по областям страны - он несколько ниже только в северных регионах (73%). Чаще всего пользуются интернетом люди в возрасте 18-35 лет (95-98%). Новости чаще ищут на сайтах- агрегаторах.

Исследование показало, что более 50% респондентов считают информацию, которую получают о реализации ключевых реформ в стране, "недостаточной".

Исследование провела Киевская социологическая компания InMind в мае-июне 2017 года. Репрезентативная часть выборки составляет 1650 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. и больше.

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, в мае 2017 года 63,4% взрослого населения Украины были пользователями интернета.