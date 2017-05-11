Украинцы запустили информационный проект о безвизе с ЕС

В Украине запустили информационный сайт "Открой Европу", целью которого является ознакомление граждан с правилами пересечения границы и пребывания в Европейском Союзе после вступления в силу безвизового режима.

Сайт доступен по адресу openeurope.in.ua.

"Цель кампании - объяснить гражданам Украины, которые путешествуют в Евросоюз, правила пересечения границы и пребывания в ЕС. А еще - рассказать о новых возможностях и преимуществах, которые предоставляет украинцам безвизовый режим", - говорится в описании проекта.

Также на сайте размещен таймер с обратным отсчетом времени до вступления в силу безвизового режима для украинцев.

"Материалы ориентированы на самую широкую аудиторию - от студентов до пенсионеров, путешествующих, бизнесменов. Все главные аспекты безвизовых поездок в ЕС разъясняются в удобной форме вопросов и ответов, простым и доступным языком. Разделы для путешественников подробно объясняют правила и возможности безвиза - роль биометрического загранпаспорта, правила пересечения границы, сроки пребывания в ЕС, возможности для туризма, краткосрочного обучения и развития бизнеса", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, посол Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли на украинском языке поздравил граждан Украины с принятием решения об отмене визовых требований с Евросоюзом.