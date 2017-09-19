"Укрпочта" ввела онлайн-оформление международных отправлений

На сайте "Укрпочты" через "личный кабинет" быстро и удобно можно оформить международные отправления для доставки в одну из 234 стран мира.

Как сообщили в ведомстве, к функционалу сервиса в тестовом режиме добавлено создание всех сопроводительных документов, таможенных деклараций для международных отправлений, расчет тарифа с учетом актуального курса валют НБУ, получение штрих-кода, по которому можно отследить путь отправления. Укрпочта научит бизнесменов продавать на eBay

Клиентам, которые хотели бы отправить мелкий пакет (до 2 кг), отправление с объявленной стоимостью (до 2 кг) и посылку (до 10 кг) в другие страны, нужно только зарегистрироваться в "личном кабинете" на сайте "Укрпочты" и оформить нужные документы.

С 18 сентября уже в 15 отделениях Киева появилась возможность отправить вне очереди отправления для тех клиентов, кто оформил их через "личный кабинет". "Укрпочта" потратит на телерекламу 12,1 млн грн

С 1 октября все автоматизированные отделения "Укрпочты" по всей стране будут предоставлять такую возможность.

С начала октября в личном кабинете будет возможность оформить также и посылки до 30 кг.