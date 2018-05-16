Укрпочта выпустит специальную марку в честь финала Лиги чемпионов в Киеве

Укрпочта создала специальную марку в честь финала Лиги чемпионов, который состоится 26-го мая в Киеве. Об этом сообщает официальный Twitter компании.

Стоит отметить, что капитальный ремонт НСК "Олимпийский", который был затеян для проведения главного матча этой весны, уже завершен. Теперь столица Украины точно готова принимать "Ливерпуль" и "Реал".

Напомним, что сегодня, 16-го мая состоится финал Лиги Европы. Прямая трансляция матча "Атлетико" - "Марсель" будет доступна на нашем портале. Начало матча - в 21:45.

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