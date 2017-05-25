Ущерб от вируса WannaCry оценили в $1 млрд

Ущерб от прошедшей в мае кибератаке с использованием вируса WannaCry оценили в $1 млрд. Об этом сообщает портал McClatchy со ссылкой на точку зрения главного исполнительного директора компании KnowBe4 Стью Сьювермана, передает Прайм.

Напомним, что с 12 мая за четыре дня WannaCry заразил 200 000-300 000 компьютеров по меньшей мере в 150 странах мира. Отмечалось, что большая часть атакованных компьютеров находилось в России и США. Американские специалисты считают, что такие атаки могут повториться.

Портал McClatchy пишет, ущерб от хакерской атаки включает в себя массовые простои, которые были вызваны в крупных организациях по всему миру, утрату данных, снижение производительности бизнеса, перерывы в работе, а также такие потери, как ущерб репутации, судебные расследования и другие факторы. Специалисты создали браузер для обхода блокировок российских сайтов

Заработки самих хакеров оценивают много меньше: за нейтрализацию WannaCry, который зашифровывал жесткие диски компьютеров, хакеры требовали по крайней мере $300. В настоящее время они получили всего 302 платежа на сумму $126 742.

Український Бізнес Ресурс

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