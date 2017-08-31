Установлен новый рекорд вместимости карты памяти MicroSD

Компания Microdia еще в 2015 году грозилась выпустить карточку на 512 ГБ, но, видимо, ожидаемая цена в $1000 заставила пересмотреть планы

Western Digital представила карту памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I с очень длинным названием рекордным для этого формата объемом 400 ГБ. Инженерам SanDisk потребовалось два года, чтобы удвоить максимальную емкость миниатюрных носителей, впрочем, пока они не достигли и половины теоретически возможного объема в 2 ТБ, передает Gagadget.

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Новая карточка microSD поддерживает скорость чтения до 100 мегабайт в секунду и соответствует стандарту App Performance Class (A1), что гарантирует быструю загрузку приложений на смартфонах. По словам производителя, на карту поместятся до 40 часов Full HD-видео. В США ее уже можно купить за $250. Модель емкостью 256 ГБ из той же линейки SanDisk Ultra обойдется в $150.

Компания Microdia еще в 2015 году грозилась выпустить карточку на 512 ГБ, но, видимо, ожидаемая цена в $1000 заставила пересмотреть планы и повременить с релизом.

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К слову, Kingston в этом году представила монструозную флешку DataTraveler Ultimate GT на 2 ТБ.

Український Бізнес Ресурс

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