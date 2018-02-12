УТ-1 не будет показывать Чемпионат мира по футболу 2018

Национальная общественная телекомпания Украины не будет транслировать Чемпионат мира по футболу, который состоится летом в России.

Об этом в интервью "Урядовому кур'єру" сообщил глава НОТУ Зураб Аласания.

" Например, чемпионат мира по футболу в России, который пройдет в этом году. Мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплено еще до 2013 года. Это трудное решение. Общественный вещатель может показывать чемпионат мира в Москве? Нет", - сказал он.

Аласания добавил, что теперь другие каналы, у которых были договоренности о параллельном показе, узнав о позиции НОТУ, также начали отказываться от трансляции ЧМ-2018.

Как известно, Чемпионат мира по футболу 2018 года начнется 14 июня, а матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

Напомним, ранее Аласания обещал отказаться от трансляции чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Украинская сборная не будет выступать на чемпионате мира, так как не смогла пробиться в финальную часть, заняв третье место в группе.

Федерация футбола Украины заявила, что не будет проводить аккредитацию отечественных журналистов для освещения финальной части Чемпионата мира по футболу.

Источник: Украинская правда