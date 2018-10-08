Уволен автор статьи о вилле Киселева за $200 млн в Крыму

Крымского архитектора Владимира Мазурина, автора статьи о коктебельской вилле пропагандиста РФ Дмитрия Киселева, уволили из строительной компании

Архитектора Владимира Мазурина, который написал статью о вилле российского антиукраинского пропагандиста Дмитрия Киселева в Коктебеле за "чуть меньше $200 млн", уволили из стройкомпании Столица. Об этом сообщает российская Новая Газета.

"4 октября разбудили рано утром, сказали, что срочно нужно подъехать в офис в Симферополь. А я живу в Феодосии. Приехал — мне тут же говорят: вы нам больше не нужны. И протягивают соглашение о расторжении договора. По согласию сторон", - рассказал Мазурин.

По словам архитектора, после сообщения об увольнении ему стало плохо. "Давление 180/90 и сахар в крови 20,8 ммоль", - пожаловался он.

1 октября Владимир Мазурин написал статью о коктебельской вилле российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Вскоре тираж газеты Город24 с публикацией был изъят из продажи, а вместо электронной версии статьи появился рекламный блок.