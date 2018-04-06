В 20 городах Украины "Киевстар" запустил в работу 4G

В 20 городах Украины в пятницу, 6 апреля, заработал 4G в диапазоне 2600 МГц компании "Киевстар". Об этом сообщил президент "Киевстара" Петр Чернышов на своей странице в Facebook.

"Мы запустили 4G в диапазоне 2600 МГц в 20 населенных пунктах: Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове, Тернополе, Виннице, Ужгороде, Хмельницком, на курортах и в пунктах пересечения границ - Затоке, Каролино- Бугаз, Кирилловке, Ясинях, Полянице, Чопе, Рава-Русской, Старовойтовом, Краковце, Устилуге, Шегинях", - написал Чернышов.

Он также отметил, что компания установила более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц.

"Поставили их там, где сеть наиболее загружена", - отметил президент компании.

Он добавил, что уже этим летом компания запустит 4G в диапазоне 1800 МГц.

Отметил также, что "Киевстар" приобрел на аукционах наибольшее количество частот для развития 4G связи - 30 МГц в диапазоне 2600 и 70 МГц в диапазоне 1800.

Напомним, в Украине 30 марта 2018 года запустили мобильную связь 4G. Как известно, во время торгов за лицензии на 4G в Украине по частоте в основном диапазоне - 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц - три оператора мобильной связи предложили за все лоты 5,434 млрд гривен.