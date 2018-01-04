В базу "Миротворца" попал украинский композитор

Сайт "Миротворец" внес украинского композитора Владимира Быстрякова в свою базу.

"Публичная антиукраинская пропаганда, поддержка пророссийских террористических организаций, публичная поддержка российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении в разделе Чистилище на сайте.

Также на странице "Миротворца" в социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что композитора внесли в Чистилище.

"Теперь Вовчик может спокойно сделать распечатку с запрещенного на россии экстремистского сайта Миротворец и просить политического убежища у агрессора", - отметили в посте.

Известно, что ранее Быстряков заявлял, что власть в Украине убивает культуру "черными списками", из-за которых "превзошла времена инквизиции". Также он считает, что на Донбассе якобы нет российских войск.

"Я не знаю, вводил ли он (президент России Владимир Путин - ред.) раньше войска в Донецк или Луганск, но на данное время их там нет. Это воюют люди, которые там живут. Так называемые ополченцы. А на стороне ВСУ воюют канадцы, австралийцы, поляки и чехи. Кто хочешь воюют. Ну и что?", - заявил Быстряков.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Российская Федерация направила в Госдеп США ноту, потребовав отказать сайту "Миротворец" в "американской прописке".