В Британии начали семь расследований против Russia Today

Британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований против российского телеканала Russia Today (RT) из-за нарушения правил беспристрастности новостей и программ, которые касались отравления бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В частности если телеканал не пройдет тест на "правильность", его можут лишить лицензии.

"До недавнего времени общий отчет о соответствии ТВ-новостям не был существенно несопоставим с другими вещательными компаниями. Однако со времени событий в Солсбери мы наблюдаем значительное увеличение числа программ в службе RT, которые требуют расследования в качестве потенциальных нарушений кодекса вещания Ofcom", - говорится в заявлении регулятора 18 апреля.

По результатам расследования и поведения лицензиата Ofcom решит судьбу дальнейшего вещания Russia Today в Великобритании.

В ответ Министерство иностранных дел РФ заявило, что британские СМИ будут исключены из российской сети вещания, если Британия отключит RT.

В пресс-службе телеканала заявили, что не усматривают за собой никаких нарушений.

"Мы рады, что Ofcom признает, что RT следовал лицензионному кодексу медиарегулятора так же, как другие вещатели. Это позволяет поставить точку в отношении всех дискредитирующих политических заявлений и обвинений, звучащих в адрес нашего телеканала. Наш редакционный подход не претерпел никаких изменений после инцидента в Солсбери, и мы обсудим данный вопрос непосредственно с регулятором", - говорится в заявлении.

Напомним, ОЗХО завершила расследование инцидента в британском Солсбери, где 5 марта нервнопаралитическим веществом "Новичок" были отравлены экс- сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Эксперты Центра радиологического и химико-радиологического анализа в швейцарском городе Шпице уверены в выводах британских коллег о том, что экс- офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены веществом "Новичок".

В ответ на покушение на Скрипалей британское правительство инициировало высылку 23 российских дипломатов, к ней присоединились страны НАТО, Европейского союза и их партнеры. Солидарность с Великобританией выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов.

Кроме того, аннулирована аккредитация семи российских представителей при НАТО.