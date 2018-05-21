В Британии открыли три новых расследования против Russia Today

Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против поддерживаемой Кремлем телекомпании Russia Today (RT), которую подозревают в нарушении принципа беспристрастности. Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на Financial Times.

Таким образом, количество расследований, которые регулятор ведет против канала, возросло до десяти.

"Мы открыли три последующих расследования об отсутствии беспристрастности программ и новостей, транслируемых на канале RТ", - сообщил представитель Ofcom.

В апреле регулятор начал семь расследований против RT, подозревая канал в нарушении принципа беспристрастности.

"После событий в Солсбери мы наблюдали значительное увеличение количества программ RТ, которые требуют расследования потенциальных нарушений Кодекса вещания Ofcom", - заявил тогда регулятор.