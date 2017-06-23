В Британии ведущий телеканала ВВС промолчал весь выпуск новостей

В Великобритании телевизионный канал ВВС выпустил в эфир вечерние новости, на протяжении которых ведущий Хью Эдвардс не сказал ни слова, сидя в полной тишине, сообщает The Guardian.

Согласно информации, предоставленной каналом, казус случился из-за технического сбоя аппаратуры.

В скором времени видео с эфиром появилось в свободном доступе. На нем можно увидеть, как Хью, ожидая устранения неполадок, нервничает, вертит в руках ручку и на полном серьезе смотрит в камеру.

Периодически кадры с сидящем в тишине ведущим сменяли новостные сюжеты. При этом телезрители признали этот выпуск новостей лучшим в истории телевизионного канала.