В Британском парламенте взяли под контроль ситуацию вокруг телеканалов "112 Украина" и NewsOne

Будучи проинформированным о принятии Верховной Радой постановления о санкциях против указанных электронных СМИ, Уиттиндейл подчеркнул, что выступает принципиальным противником таких мер против любых телеканалов

Член парламента Великобритании, глава группы дружбы с Верховной Радой Украины и многолетний глава комитета по вопросам СМИ Джон Уиттингдейл не поддерживает никакие санкции против телеканалов и будет лично разбираться в ситуации вокруг телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Об этом он сообщил в ответ на обращение к нему телеведущей Надежды Сасс, находящейся сейчас в Лондоне, сообщает "Страна.ua".

Сама Надежда Сасс также прокомментировала общение с Уиттингдейлом в Facebook.

"Господин Уиттиндейл более чем правильный адресат. Он не только многолетний глава группы дружбы с Украиной в парламенте Соединённого королевства, но и долгие годы возглавлял комитет по вопросам СМИ Палаты общин, и даже был министром культуры, медиа и спорта. Так что и в ситуации в Украине, и в вопросах свободы слова Уиттингдейл разбирается профессионально. И что такое настоящая российская пропаганда в Англии тоже прекрасно разбираются. На следующей неделе в Лондоне будет проходить Ukrainian Week, куда приедут украинские коллеги господина Уиттингдейла из Киева, многие из которых голосовали за это позорное постановление. Рада, что смогла проинформировать принимающую сторону о ситуации прежде, чем это сделают они. Уверена, господин Уиттингдейл сможет сам разобраться, где у нас вражеская пропаганда, а где враждебная свободе слова, а иногда и здравому смыслу власть", - написала она.

Британский депутат отметил, что ему требуется более детальная информация, которую он надеется получить в ближайшее время, но он в целом осуждает любые формы цензуры и считает свободу СМИ неотъемлемым условием обеспечения свободы всего общества.

"В Соединённом Королевстве от телевизионных новостей требуют быть объективными и беспристрастными, и телеканал Russia Today штрафовали за нарушение этого принципа. Однако я всегда выступал против тех, кто хотел запретить трансляцию RT, пусть в его случае речь бесспорно идет о пропаганде", - разъяснил свой подход Уиттиндейл. Он пообещал обратиться к своим знакомым в правительстве и парламенте Украины за разъяснениями.

Страна.ua

Напомним, Верховная Рада Украины призвала Совет национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против некоторых телеканалов. Проект постановления No 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" поддержали 229 народных депутатов.