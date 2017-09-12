В Чикаго состоится премьера фильма об украинской эмиграции

16 сентября в Чикаго состоится премьера фильма "Американская мечта. В поисках правды", который расскажет историю украинской эмиграции, сообщает UAPOST.

Как говорится в сообщении, фильм расскажет историю восьми героев, которые пытаются реализоваться в разных условиях и разных сферах жизнедеятельности. Авторы попытаются "доказать, что все они подчиняются одному фундаментальному принципу гражданского общества".

Съемки картины проходили в начале 2016 года в течение двух месяцев в четырех городах: Чикаго, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Режиссером картины выступил украинский журналист и продюсер Владимир Мула, а над сценарием работал телеведущий Николай Васильков.

В феврале этого года в прокат вышел фильм "Горькая жатва", который стал первой англоязычной лентой о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине.Главные роли в картине исполнили звезда "Звездных войн" и фильмов о "Супермене" Теренс Стам и молодой британский актер Макс Айронс. Кроме того, в фильме снялись также украинские актеры, в частности, Остап Ступка и Александр Печерица.

Фильм был показан в 45 странах.