В Чонгаре возвели башню: Крым услышит радио Украины в феврале

Эфир четырех украинских радиостанций будет доступен на территории полуострова уже с февраля, далее на Крым начнут раздачу сигнала цифрового ТВ

В Чонгаре завершено строительство 150-метровой вышки для теле- и радиовещания на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Об этом у себя в Facebook сообщил член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский."Башня на Чонгаре построена. В ближайшее время начнется вещание на Крым... Сейчас проходит монтаж оборудования", - написал он.

По информации Костинского, с февраля в Крыму смогут ловить сигнал украинских радиостанций "Украинское радио", Meydan, Радио Крым.Реалии и Херсон FM.

"Следующий этап - организация цифрового телевидения", - добавил представитель Нацсовета.

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Телерадиовещательную башню в Чонгаре возводили около двух месяцев, начиная со 2 декабря 2016 года. В конце года было сооружено 90 метров вышки. Остальное время, около девяти месяцев, заняли работы с отводом земельного участка, проведением конкурса на радиочастоты, а также их международной координацией.

Оккупанты обещают не допустить вещания украинских медиа на полуостров и глушить сигнал. В Нацсовете убеждены, что им на это "не хватит телекоммуникационной инфраструктуры".