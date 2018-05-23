В Днепре нашли почти 300 гранат (фото)

Боеприпасы были незаконно вывезены из зоны проведения операции Объединенных сил, утверждают в полиции.

На окраине Днепра на улице Березановской обнаружен крупный арсенал боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 23 мая.

Отмечается, что в замаскированном тайнике в лесополосе хранилось около 250 гранат ВОГ, 37 мин, 23 гранаты РГД-5, 13 гранат Ф-1, около 500 патронов калибра 12.7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие боеприпасы.

"По имеющейся информации, боеприпасы были незаконно вывезены из зоны проведения операции Объединенных сил", – заявили в полиции.

Все обнаруженное в присутствии понятых опечатали и направили на экспертизу. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о незаконом обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст. 263 УК Украины).

Изъятые гранаты

Нацполиция Украины

Ранее полицейские изъяли 22 гранатомета у военного пенсионера в Ивано-Франковской области. Также мужчина хранил более 20 гранат, автомат, пистолет и множество патронов.