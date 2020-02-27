В Донбассе прекратили глушить российскую пропаганду

Для противодействия российской информационной агрессии вдоль линии разграничения была построена комплексная система информационного противодействия, которая локализовала передачу сигналов с оккупированной территории и из России и обеспечивала устойчивый прием сигнала украинского ТВ и радио. Уже больше полугода эта система не работает.

Об этом сообщил Александр Турчинов в программе "Антиподы".

"Долгое время не только на нашей территории, но и на оккупированной, вдоль линии разграничения, нельзя было смотреть русское и сепарское телевидение. Более того, мы планировали всю эту систему разместить вдоль всей украинско- российской границы", - сказал Турчинов.

Также он добавил, что эти затраты необходимы, чтобы противодействовать российской информационной агрессии.

По его словам, сегодня, когда многие каналы перешли на кодирование своего сигнала, а система блокировки российских каналов у нас отсутствует или остановлена, "мы имеем ситуацию, что во многих населенных пунктах вместо украинского телевидения смотрят только российские каналы".

Турчинов подчеркнул, что именно из-за этого люди начинают воспринимать события в Украине через "кривое зеркало российских пропагандистов".

"Сначала приходят российские СМИ, а затем - российские танки. Мы это видели на примере Крыма и Донбасса, когда долгое время, особенно после победы на президентских выборах Януковича, для российских телеканалов и агентов влияния фактически был включен зеленый свет. Люди, глядя отраву российской пропаганды, формировали свою позицию относительно событий на Майдане, в Крыму и на Донбассе...Именно это активно использовали спецслужбы РФ для тиражирования идей сепаратизма и антиукраинских настроений", - отметил Турчинов.

Луганск.info

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