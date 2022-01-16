Відтепер друковані ЗМІ переходять на українську мову

З 16 січня в Україні почали діяти нові норми закону про державну мову. Відтепер газети й журнали мають видаватися українською мовою.
Так, документ передбачає, що місцеві ЗМІ, які розповсюджуються в межах лише однієї області, мають право скористатися перехідним періодом до липня 2024 року.
Водночас загальнодержавні друковані російськомовні ЗМІ мають або перейти на українську, або поряд з російською (чи то іншою іноземною мовою) дублювати свої матеріали державною. При цьому, випуск преси двома мовами значно здорожчує виробництво друкованої преси.
Проте вимоги статті 25 не поширюються на:
- друковані ЗМІ, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти українською мовою
- наукові видання
Нагадаємо, що 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Різні статті закону мають перехідний період й починають діяти поступово.
У січні 2021 року вся сфера обслуговування перейшла на українську мову. Також минулого року дія мовного закону поширилась на телебачення, кіноіндустрію, видання й продажі книжок, екскурсійний бізнес та туризм.
До слова, нещодавно у центральній частині міста Львова відбувся рейд караоке-барами. Активісти та представники Львівської ОДА у супроводі правоохоронців просили адміністраторів не використовувати у закладах російськомовний культурний продукт.
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