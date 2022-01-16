Відтепер друковані ЗМІ переходять на українську мову

З 16 січня в Україні почали діяти нові норми закону про державну мову. Відтепер газети й журнали мають видаватися українською мовою.

Так, документ передбачає, що місцеві ЗМІ, які розповсюджуються в межах лише однієї області, мають право скористатися перехідним періодом до липня 2024 року.

Водночас загальнодержавні друковані російськомовні ЗМІ мають або перейти на українську, або поряд з російською (чи то іншою іноземною мовою) дублювати свої матеріали державною. При цьому, випуск преси двома мовами значно здорожчує виробництво друкованої преси.

Проте вимоги статті 25 не поширюються на:

друковані ЗМІ, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти українською мовою

наукові видання

Нагадаємо, що 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Різні статті закону мають перехідний період й починають діяти поступово.

У січні 2021 року вся сфера обслуговування перейшла на українську мову. Також минулого року дія мовного закону поширилась на телебачення, кіноіндустрію, видання й продажі книжок, екскурсійний бізнес та туризм.

До слова, нещодавно у центральній частині міста Львова відбувся рейд караоке-барами. Активісти та представники Львівської ОДА у супроводі правоохоронців просили адміністраторів не використовувати у закладах російськомовний культурний продукт.

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