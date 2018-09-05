В ЕС заявили о нарушении свободы слова из-за доступа ГПУ к телефонам журналистов

Европейский Союз осудил решение Печерского районного суда предоставить прокурорам доступ к данным телефона главного редактора программы Схемы: коррупция в деталях Натальи Седлецкой.

Как отметила пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич, ни одно решение суда не должно нарушать основные свободы СМИ и международные журналистские стандарты, такие как защита источников журналистов.

"Решение Печерского районного суда о предоставлении Генеральной прокуратуре доступа к мобильному телефону международно признанной журналистки- расследователя Натальи Седлецкой, в том числе к ее сообщениям и геолокации, поднимает довольно серьезные вопросы", - цитирует УНИАН заявление представительницы ЕС.

В ЕС выразили ожидания, что украинские власти обеспечат правовую защиту журналистов.

Напомним, что Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам, переписке и данным о местонахождении главного редактора программы Схемы: коррупция в деталях Натальи Седлецкой и журналистки НВ Кристины Бердинских.

Доступ предоставлен в рамках расследования уголовного производства в отношении вероятного разглашения данных следствия директором НАБУ Артемом Сытником.

Уголовное производство открыто на основании опубликованного в интернете разговора, на котором голосом, похожим на Сытника, рассказывают детали прослушивания по делу экс-прокурора Константина Кулика.