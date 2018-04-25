В Европе ухудшается ситуация со свободой слова

"Репортеры без границ" в среду, 25 апреля, опубликовали рейтинг свободы слова в мире за 2017 год. Анализ 180 стран показал, что в 42% стран работать журналистам стало сложнее. Исследователи забили тревогу, подчеркивая, что ситуация в сфере свободы СМИ больше всего ухудшилась в Европе, пишет DW.

По их данным, четыре из пяти стран, показатели которых в рейтинге свободы прессы резко снизились, находятся в Европе. Это, в частности, Мальта, которая потеряла 18 позиций, заняв 65 место; Чехия - минус 11 ступенек и 34 место в результате; Словакия, которая опустилась на 10 мест до 27 в рейтинге, и Сербия, которая также потеряла 10 позиций и оказалась на 76 месте. Согласно докладу, в этих странах ведущие политики позволяли себе оскорбления и угрозы в адрес журналистов, а также подвергали их юридическому преследованию.

"Репортеры без границ" вспомнили об убийстве в октябре 2017 года журналистки Дафны Каруани Галиции, которое показало тесное сплетение политики, юстиции и бизнеса. До момента убийства против журналистки было подано в суд более 40 исков по обвинению в клевете.

В Словакии еще до убийства в феврале нынешнего года журналиста Яна Куцияка глава правительства Роберт Фицо называл представителей СМИ "грязными антисловацкими проститутками", "идиотами" и "гиенами". Многими изданиями в стране, констатируют "Репортеры без границ", владеют местные олигархи, что значительно сужает возможности для критического освещения событий.

Президент Чехии Милош Земан печально прославился многочисленными выпадами в адрес журналистов, в том числе презентацией на одной пресс-конференции деревянного макета автомата Калашникова с надписью "для журналистов". Как и в соседней Словакии, крупные бизнесмены контролируют в стране большинство СМИ, среди них и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, который владеет двумя крупнейшими газетами.

Ухудшили свое положение в рейтинге свободы прессы Польша (минус 4 позиции; 58-е место), Венгрия (минус 2; 73-е место), Турция (минус 2; 157-е место), в которой, как отмечают авторы исследования, за решеткой находится больше журналистов, чем в любой другой стране мира. Правовое государство в Турции - не более чем фасад, говорится в докладе. Даже решение Конституционного суда в пользу журналистов не выполняются властью в полной мере.

Где в мире самое лучшее и худшее положение со свободой слова?

В лидерах рейтинга свободы прессы, как и раньше, остается Норвегия. За ней идут Швеция, Нидерланды и Финляндия.

Последние строчки в рейтинге заняли Китай (176), Сирия (177), Туркменистан (178), Эритрея (179) и КНДР (180).

Авторы исследования заявляют, что Сирия остается наиболее опасным местом для журналистов, где в прошлом году было убито не менее 13 журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей. Более 20 представителей СМИ находятся в заложниках у различных вооруженных групп.

В Китае же, как говорится, цензура становится всеобъемлющей. Для ареста достаточно поделиться в социальных сетях запрещенным материалом. Более 50 представителей СМИ, среди которых много блоггеров, находящихся в китайских тюрьмах.

Постсоветское пространство

Украине удалось улучшить свой рейтинг свободы слова, в сравнении с прошлогодним отчетом. Сегодня наша страна занимает 101 место среди 180 стран мира.

Наш северный сосед Россия осталась в рейтинге на 148 месте, где государственные СМИ непрерывно распространяют правительственную пропаганд, а независимые издания подвергаются огромному давлению со стороны власти. В 2017 году в РФ были приговорены к тюремным срокам более 40 журналистов и блогеров и пятеро принудительно помещены в психиатрические учреждения. Как подсчитали "Репортеры без границ", каждый день российские власти под разными предлогами блокируют десятки страниц в интернете.

В Беларуси (минус 2 позиции, 155-е место в рейтинге) правительство отвечало репрессиями на протесты оппозиции. В течение прошлого года были кратковременно задержаны по меньшей мере 100 журналистов, а более 60 получили судебные приговоры за работу на иностранные СМИ без аккредитации МИД.

В 2016 году Украина поднялась в рейтинге свободы слова сразу на 22 позиции, заняв 107 место. Как отмечается в докладе, украинские власти осуществила ряд реформ, в частности, приняли закон о прозрачности СМИ, который обязывает раскрыть структуру собственности. Тем не менее, богатые бизнесмены по-прежнему контролируют медиа.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)