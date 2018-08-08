В Евросоюзе призвали Минск освободить задержанных журналистов

Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политике безопасности Федерика Могерини призвала властей Беларуси освободить журналистов, которые были задержаны накануне. Об этом сообщается в письме пресс-службы Могерини, передает Радио Свобода.

"Мы получили сообщение об обысках и арестах журналистов в нескольких независимых СМИ в Беларуси... Такие действия противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам. Уважение основных прав и свобод, включая свободу выражения и свободу СМИ, должна быть сохранена. Мы присоединяемся к призывам освободить задержанных", - говорится в заявлении.

Кроме того, в Брюсселе отметили, что Европейский союз хочет видеть Беларусь стабильной и демократической страной. В связи с этим он намерен продолжить поддерживать свободные средства массовой информации.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 8 августа, в Беларуси силовики задержали еще троих журналистов и главного редактора портала Realt.by в деле о незаконном доступе к платной информации государственного агентства "БелТА".