В Facebook нашли доказательства активности фейковых аккаунтов из РФ

Facebook удалось обнаружить создание фейковых страниц из РФ для распространения в соцсети политической рекламы во время выборов президента США в прошлом году, заявил создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.

В своем видеообращении к пользователям соцсети он также сообщил о том, что его компания активно сотрудничает с чиновниками США и помогает им расследовать возможное вмешательство российской власти в выборы американского президента с помощью покупки политической рекламы в соцсети.

"Мы занимались этим вопросом в течение многих месяцев и сначала не могли найти доказательства создания РФ фейковых аккаунтов, связанных с распространением в нашей соцсети рекламы. Однако, специалистам Facebook все- таки удалось раскрыть активность РФ в соцсети, и вся полученная информация была направлена американскому спецпрокурору", - сказал Цукерберг.

"Мы также сообщили об этом в Конгресс, и я распорядился, чтобы наши специалисты отправили всю информацию об этой рекламе также и в комиссии Конгресса", - добавил основатель Facebook.

В то же время Цукерберг заверил, что он и его команда продолжат расследование активности пользователей в соцсети во время прошлых американских выборов президента.

"Мы можем найти еще больше доказательств, и если это случится, в любом случае, мы продолжим работать с правительством. Мы расследуем вмешательства других государств, включая группировки из России и других стран бывшего СССР, чтобы установить, каким средствам они пользовались", - добавил он.

Ранее, директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявлял о том, что на протяжении двух лет аккаунты, которые действовали из России, покупали и распространяли в соцсети Facebook политическую рекламу. Как сказано в его заявлении по поводу исследования возможного вмешательства РФ в выборы в США, с июня-2015 по май-2017 около 470 фейковых аккаунтов и страниц распространили около трех тысяч рекламных сообщений.