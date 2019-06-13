В Генштабе опровергли информацию о запрете для ВСУ стрелять в ответ на Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что украинским военным на Донбассе не поступало команд о запрете на ответную стрельбу. Об этом Хомчак рассказал в интервью BBC.

"Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взвод, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать (на обстрелы боевиков, - ред.) нет", - заверил начальник ГШ.

"Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, что якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы", - добавил он.

По словам Хомчака, на войне нельзя дать команду не стрелять. "И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут", - сказал он.

При этом он подчеркнул важность избегать вооруженных провокаций: "Ведь уже сколько раз на высшем уровне принимали решение о прекращении огня, чтобы не вести огонь первыми. Но если по нам ведется огонь, то, конечно, как человек, который пять лет воюет, не будет отвечать?".

5 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что группа обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. В частности, запрета на стрельбу в ответ. Подобное заявление вызвало критику многих политиков в Украине, под зданием АП даже прошел митинг "против капитуляции".

Кроме того, Генпрокуратура Украины открыла три уголовных дела после призывов запретить ответный огонь и восстановить торговые отношения с ОРДЛО.