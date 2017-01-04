В Германии "Майн кампф" Гитлера стала хитом продаж в 2016

За год проданы 85 тысяч экземпляров издания с критическими комментариями Института современной истории.

Академическое издание книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" с критическими комментариями, изданное Институтом современной истории в Мюнхене, стало хитом продаж в Германии в 2016 году.Об этом сообщает Tagesspiegel.

Директор института Андреас Виршинг заявил, что продажи превзошли ожидаемые показатели более чем в 20 раз и составили 85 тыс. проданных книг, вместо 4 тыс., на которые изначально рассчитывали авторы переиздания.

По его словам, в конце января планируется выпуск шестого тиража, книгу собираются перевести на другие языки.

В интервью немецкому новостному агентству DPA Андреас Виршинг сказал, что Институт современной истории готовит к изданию сокращенную версию "Майн Кампф" на французском языке, куда войдет перевод более половины комментариев немецких специалистов.

Переиздание "Майн Кампф" в Германии стало возможным благодаря истечению 70- летнего срока, в течение которого права на эту книгу принадлежали исключительно правительству Баварии, отмечает DW. Планы выпуска нового издания книги Гитлера вызывали критику, в первую очередь, со стороны еврейских организаций, которые считают, что "Майн Кампф" нельзя снова печатать. Однако председатель Центрального совета евреев в Германии высказался в пользу новой публикации двухтомника.

По словам Андреаса Виршинга, наоборот, было бы безответственно позволить опубликовать "этот сборник бесчеловечности" без критических комментариев. По его мнению, почти две тысячи страниц переиздания, появившегося на прилавках немецких магазинов в январе 2016 года, помогут внести свой вклад в разрушение мифов, созданных вокруг книги и личности Адольфа Гитлера.

Гитлер написал "Майн кампф" в 1924 году, отбывая наказание в баварской тюрьме за организацию "пивного путча" 1923 года. В книге автор изложил идеи национал-социализма. Впервые она была опубликована в 1925 году - за восемь лет до прихода Гитлера к власти. После этого она стала самой издаваемой в Германии, а ее прочтение - обязательным.