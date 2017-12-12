В Google назвали самые популярные запросы украинцев в 2017 году

"Google Украина" обнародовала ежегодные данные о самых популярных запросах пользователей. В этому году украинцы "гуглили" информацию об авто на "евробляхах", как обойти блокировку "ВКонтакте" и что такое биткоин. Об этом сообщает AIN.ua.

Отметим, что рейтинг Google Zeitgeist составлен не по общем количеству запросов, а по популярности этих запросов. То есть, в список попали поисковые запросы, которые на протяжении года росли быстрее всего и показывали всплеск интереса пользователей к событиям, персонам и вопросам.

Запросы года: Физрук 4 сезон, Холостяк 7 сезон , НАЗК, фильмы 2017, Анонимайзер, Игра Престолов 7 сезон, Евровидение 2017, Ольга 2 сезон, Молодежка 5 сезон, Киев днем и ночью 3 сезон.

Персона года: Диана Шурыгина, Михаил Задорнов, Дмитрий Мартынов, Ирина Бережная, Вера Глаголева, Катя Чили, Честер Беннингтон, Сергей Бабкин, Михеил Саакашвили, Дональд Трамп.

Фильм года: "Форсаж 8", "Пираты Карибского моря 5", "Гадкий я 3", "На 50 оттенков темнее", "Тор Рагнарек", "Стражи галактики 2", "Слуга народа 2", "Оно", "Спасатели Малибу", "Тачки 3".

ТВ-шоу года: "Холостяк"/7 сезон, "Евровидение-2017", "Голос країни 2017", "Мастер шеф"/7 сезон, "Зважені та щасливі" 2017, "Супермодель по- українськи", "Від пацанки до панянки", "Танцы со звездами 2017", "Битва экстрасенсов"/18 сезон, "Оскар-2017".

Сериал года: "Физрук"/4 сезон, "Игра престолов"/7 сезон, "Ольга"/2 сезон, "Молодежка"/5 сезон, "Киев днем и ночью"/3 сезон, "Хороший хлопець", "Полицейский с Рублевки", "Кохання проти долі", "Капитанша", "Отель Элеон"/3 сезон.

Покупка года: Спиннер, Билеты на поезд, Айфон 7, Бейблэйд, Айфон 8, Авто в Литве, Купальники 2017, iPhone X, Вентилятор, биткоин.

Категория "вопросы года" традиционно неизменна. Ключевыми словами остаются "почему", "зачем", "как" и "что такое".

Почему: не работает вк, не подорожал газ, малахов ушел с первого канала, дергается глаз, нельзя фотографировать спящих людей, не работает интернет, нельзя спать напротив зеркала, желтеет чеснок, выпадают волосы, нельзя дарить часы.

Как: обойти блокировку вк, скачать видео с ютуба, как варить гречку, похудеть, зайти в одноклассники, выйти замуж, сделать скриншот, завязать галстук, бросить курить, заработать в интернете

Зачем: нужен спиннер, кармашек на женских трусах, переводят часы, нужен фитнес браслет, белят деревья, мужчинам соски, мы живем, нужна девушка, коту усы, любить.

Что такое: Спиннер, Антикитерский механизм, VPN, биткоин, Майнинг, Панголин, Хайп, Фиаско, Мем, Эщкере.

InfoResist.org

https://inforesist.org