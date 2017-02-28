В Харькове провели пикет в поддержку Радио Вести

В Харькове на площади Свободы состоялся пикет в поддержку Радио Вестей, передает Вести. По данным издания, на площади собралось более 300 человек.

Ранее Нацсовет лишил Радио Вести лицензии в Харькове. За это решение проголосовали все члены совета.

Участники пикета держали плакаты с надписями "Президент, верни нам свободу слова", "Нацсовет, соблюдай закон", "Радио Вести, мы с тобой вместе", "Мы за свободу слова" и другие, а также призывали Петра Порошенко вмешаться в ситуацию.

Ранее эксперты заявили, что лишение лицензии Радио Вести - давление на СМИ.

