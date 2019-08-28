В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина" Олега Решетняка.

Около 13:50 эфир телеканала прервали из-за конфликта, который возник у журналиста с лесниками во время съемки сюжета о вырубке лесов.

"Мы снимаем документальный проект-расследование, который касается вырубки векового дуба. Когда приезжал президент Владимир Зеленский, он пролетел над харьковскими лесами и был шокирован увиденным", - успел рассказать Решетняк во время прямого включения.

По словам журналиста, во время съемки с квадрокоптера к его команде подошли агрессивные сотрудники хозяйства и начали предъявлять претензии, требуя отдать флеш-накопитель со снятым материалом. Автомобилю журналистов спустили колеса и чуть не перевернули.

Обе стороны вызвали полицейских.

Пока Решетняк общался с ведущими в студии, к нему подошли несколько человек. Он начал убегать, но в конце концов, судя по картинке, оказался на земле. После этого трансляция, которая велась с мобильного телефона, прервалась.